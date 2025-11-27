Voltz anticipe un recul de sa marge sur l'exercice 2024/2025, le titre chute
Peu avant 11h30, l'action du groupe basé à Colmar lâchait plus de 5,7%, essuyant l'une des plus fortes baisses du marché parisien, ce qui la ramenait en direction de ses plus bas annuels.
Le spécialiste des végétaux a fait état dans la soirée de jeudi d'un chiffre d'affaires consolidé de 137,9 millions d'euros au titre de son exercice 2024/2025, contre 134,4 millions pour l'exercice précédent, soit une progression de 2,6%.
En dehors de l'impact des régularisations liées à l'arrêté des comptes, la croissance du chiffre d'affaires se limite toutefois à 1,4% à périmètre comparable.
Dans un communiqué, Hugo Bony, son directeur général, souligne la bonne tenue de l'activité, qu'il attribue à la solidité des positions commerciales de l'entreprise.
En dépit de cette dynamique favorable, Voltz dit s'attendre à ce que son taux de marge brute consolidé pour l'exercice 2024/2025 s'inscrive en baisse par rapport à l'exercice précédent.
Pour Hugo Bony, le tassement des marges est la résultante d'un environnement concurrentiel actif qui n'a pas permis de compenser entièrement les hausses de coûts, avec une poursuite des travaux de mise à plat au niveau opérationnel appelée, cette année encore, à impacter négativement les comptes de la société.
Compte tenu du fait que le premier trimestre en cours, qui se terminera fin décembre, représente moins de 10% de l'activité et que le contexte économique
demeure tendu, en particulier sur le marché domestique, Voltz explique demeurer prudent en matière de prévisions et ne souhaite pas communiquer d'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice à venir.
Les résultats de l'exercice 2024/2025 seront dévoilés le 29 janvier prochain.
