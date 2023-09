Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: un analyste abaisse ses prévisions information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 18:28









(CercleFinance.com) - Au regard de l'avertissement sur résultats lancé par Voltalia pour 2023, le bureau d'études a ajusté son attente d'EBITDA publié à 250 millions d'euros (contre 286 millions précédemment) et abaissé son estimation de BPA de 17,8% à 0,36 euro.



Oddo BHF abaisse son opinion sur Voltalia de 'surperformance' à 'neutre', ainsi que son objectif de cours de 20,3 à 13,2 euros, en réaction à une publication de résultats semestriels considérée comme une 'déception à plusieurs titres'.



'Le groupe doit améliorer sa capacité à délivrer des informations plus quantitatives, qui permettent une approximation la plus juste possible des atterrissages de mi et fin d'année', estime l'analyste, qui y voit le prérequis pour reconquérir la confiance des investisseurs.





