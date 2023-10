Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: stabilité du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Voltalia affiche un chiffre d'affaires de 325,2 millions d'euros à fin septembre, stable par rapport aux neuf premiers mois de 2022, les ventes d'énergie et les services contribuant respectivement à hauteur de 66% et de 34% du total.



'Le troisième trimestre a été marqué par de nombreuses mises en service de centrales, pour un total de 346 MW, auquel il faut ajouter 99 MW depuis début octobre, reflétant les efforts des équipes sur le terrain', souligne son directeur général Sébastien Clerc.



Pour l'année en cours, le producteur d'énergies renouvelables relève son objectif de capacité en exploitation et en construction de 2,6 GW à environ 2,8 GW, et confirme celui d'un EBITDA normatif d'environ 275 millions d'euros.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +1.40%