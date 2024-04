Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: signe un nouveau contrat au Brésil information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 18:29









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce la signature d'un nouveau contrat de maintenance pour un leader européen des énergies renouvelables au Brésil.



Voltalia gérera les services de maintenance à Lajes, Rio Grande do Norte, pour une capacité de 266 mégawatts.



À ce jour, dans le monde entier, Voltalia exploite 5,0 gigawatts pour le compte de tiers et 2,4 gigawatts pour son propre compte.



Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia, déclare : ' Avec ce contrat supplémentaire, Voltalia assurera l'exploitation et la maintenance d'un total de plus de 900 mégawatts pour ce même client '.





