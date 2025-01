Voltalia: signe un contrat pour six parcs éoliens au Brésil information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 18:30









(CercleFinance.com) - Voltalia a été sélectionné par COPEL Get, filiale de COPEL, l'une des principales entreprises de services publics du Brésil, pour les services de maintenance de six parcs éoliens situés dans le Rio Grande do Norte.



L'accord, d'une durée de cinq ans, porte sur une capacité installée totale de 940 mégawatts. Avec ce contrat, Voltalia renforce son partenariat stratégique à long terme avec COPEL.



Voltalia exploite environ 4,1 gigawatts dans l'État du Rio Grande do Norte, dont 1,3 gigawatt pour son propre compte et 2,8 gigawatts pour des clients tiers.



' Au cours des cinq dernières années, Voltalia a plus que quintuplé son portefeuille exploité pour le compte de tiers au Brésil, se consolidant comme l'un des principaux acteurs du marché et renforçant sa présence dans des pôles stratégiques tels que le Rio Grande do Norte ', déclare Robert Klein, Directeur général de Voltalia.





Valeurs associées VOLTALIA 6,87 EUR Euronext Paris +0,29%