Voltalia: remporte un projet solaire de 139 MW en Tunisie information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 18:17









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir remporté un second contrat en Tunisie, en l'occurrence un projet solaire de 139 mégawatts, situé à Menzel Habib, dans la région de Gabès, dans le sud-est du pays.



La future centrale produira une quantité d'énergie équivalente à la consommation annuelle de plus de 620 000 habitants. Elle permettra d'éviter l'émission de 360 000 tonnes de CO2 par an.



La construction débutera fin 2025 pour une mise en service en 2027. L'électricité sera vendue dans le cadre d'un contrat de vente d'électricité de 25 ans.







Valeurs associées VOLTALIA 6,93 EUR Euronext Paris +0,14%