Voltalia: remporte deux contrats de construction de centrales solaires en Irlande

(Zonebourse.com) - Voltalia annonce avoir été sélectionnée par ESB pour la réalisation de deux centrales solaires en Irlande, représentant une capacité totale de 92,9 mégawatts.



Les projets concernent la centrale de Carriglong (43,7 MW) et celle de Clashwilliam (49,2 MW), dans le cadre de contrats clés en main d'ingénierie, approvisionnement et construction (EPC).



Il s'agit de la quatrième collaboration entre Voltalia et ESB depuis 2023, renforçant le partenariat stratégique entre les deux groupes. Le portefeuille irlandais de Voltalia comprend déjà les projets Timahoe North (108 MW) et Middleton House (75 MW). Depuis l'été 2024, l'entreprise s'est vu confier plus de 600 MW de projets en construction en Irlande, en plus des 365 MW déjà mis en service depuis 2022.



'Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec ESB pour ces deux projets. Ces nouveaux contrats de Services consolident notre présence croissante en Irlande', a ciommenté Robert Klein, Directeur général.



Les résultats semestriels et les conclusions du plan de transformation SPRING seront présentés le 4 septembre 2025, avant bourse.





