Voltalia : pleine puissance pour la centrale SSM3-6 au Brésil

(AOF) - Voltalia, spécialiste des énergies renouvelables, annonce que sa centrale solaire SSM3-6 produit à pleine puissance, y compris la dernière tranche de 133 mégawatts dont l´entrée en exploitation a été ralentie à cause des conséquences du blackout du réseau le 15 août dernier. La construction de la centrale solaire SSM3-6 (Solar Serra do Mel 3, 4, 5 et 6) a été lancée en mars 2022.

La centrale a commencé à produire en juillet 2023 avec une première tranche de 17 mégawatts, auxquels se sont progressivement ajoutés 243 mégawatts supplémentaires pour atteindre désormais sa pleine capacité de 260 mégawatts.

" Même si la montée en puissance de la centrale solaire SSM3-6 a été ralentie à la demande du gestionnaire du réseau, nous sommes fiers d'annoncer que SSM3-6 injecte sa pleine puissance dans le réseau électrique. En parallèle, nos équipes sont pleinement mobilisées pour mettre en production une autre de nos nouvelles centrales : la ferme éolienne de Canudos, elle aussi prête à injecter dans le réseau ", déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.