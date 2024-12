Voltalia: partenariat pour déployer des milliers de bornes information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 18:36









(CercleFinance.com) - Voltalia annçonce avoir conclu un partenariat avec Auchan, Decathlon et Leroy Merlin afin d'installer et exploiter de points de recharge pour véhicules électriques sur plus de 350 parkings en France, contribuant à accompagner leurs clients vers une mobilité plus durablz.



Ce projet, qui vise à accompagner la mobilité durable, prévoit un potentiel de 5000 points de charge d'ici 2028, avec un déploiement dès 2025.



Les services seront commercialisés sous la marque ' Le Plein ', créée par les trois enseignes, et proposeront une recharge adaptée aux besoins et budgets des clients.



Voltalia, acteur des énergies renouvelables, renforce ainsi ses offres intégrées associant photovoltaïque et recharge électrique.







