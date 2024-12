Voltalia: partenariat avec trois grandes enseignes information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 09:01









(CercleFinance.com) - Voltalia a conclu un partenariat avec trois grandes enseignes: Auchan, Decathlon et Leroy Merlin.



Cette collaboration prévoit l'installation et l'exploitation de points de recharge pour véhicules électriques sur plus de 350 parkings en France. Le partenariat porte représente un potentiel d'environ 5 000 points de recharge.



En France, près de deux millions de véhicules électriques (hybrides rechargeables ou 100% batteries) roulent déjà sur les routes. A l'horizon 2030, sept millions de véhicules électriques devront se recharger régulièrement, notamment sur les lieux du quotidien tels que les parkings d'enseignes commerciales.





Valeurs associées VOLTALIA 7,05 EUR Euronext Paris +0,57%