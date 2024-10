Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: nouvelles toitures solaires en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 18:21









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que sa filiale Helexia a investi dans 28 toitures solaires en Roumanie, pour un total de 12,8 mégawatts. Ces toitures solaires sont maintenant en service.



Les toitures solaires sont situées sur des magasins exploités par Auchan Retail (16 magasins) et Leroy Merlin (12 magasins).



Avec une production annuelle estimée de plus de 14 gigawattheures, les toitures solaires couvriront environ 20 à 30 % de la consommation d'énergie de chaque magasin.



Auchan Retail et Leroy Merlin économiseront annuellement plus de 8 000 tonnes d'émissions de CO2 tout en réduisant leurs factures d'énergie.



La capacité installée de 12,8 mégawatts s'étend sur plus de 63 000 mètres carrés, soit l'équivalent d'environ 9 terrains de football, sur lesquels 27 000 panneaux photovoltaïques ont été installés.





