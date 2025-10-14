 Aller au contenu principal
Voltalia met en service sa centrale biomasse de Sinnamary
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 18:31






Voltalia annonce le démarrage de sa centrale biomasse de Sinnamary, d'une capacité de 10,5 mégawatts, la plus importante de Guyane.

Les premiers essais techniques ont débuté en avril 2025, marquant la phase finale avant la mise en service complète. Située à Petit Saut, l'installation produira plus de 80 gigawattheures par an, soit jusqu'à 8% des besoins électriques du territoire.

Avec ce projet, l'entreprise double ses capacités locales et couvrira désormais près de 16% de la consommation électrique guyanaise.

Robert Klein, directeur général, souligne que cette mise en service 'démontre qu'il est possible de produire localement une énergie décarbonée, fiable et compétitive à partir de ressources du territoire'.











Valeurs associées

VOLTALIA
8,3600 EUR Euronext Paris +1,89%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

