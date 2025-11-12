 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 260,50
+1,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Voltalia lance la production de sa centrale solaire située à Sarimay en Ouzbékistan
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 18:30

Voltalia annonce le démarrage de la production de sa centrale solaire de 126 mégawatts située à Sarimay, dans la région de Khorezm en Ouzbékistan.

Ce projet de 180 hectares intègre plus de 180 000 panneaux solaires bifaciaux, plus de 350 onduleurs et une ligne de transmission de trois kilomètres.

Une fois pleinement opérationnelle, la centrale produira environ 252 gigawattheures par an - de quoi alimenter 60 000 habitants - et permettra d'éviter plus de 140 000 tonnes de CO? chaque année.

Au plus fort de la construction, environ 776 personnes ont été mobilisées sur le site, dont 85 % étaient locales.

Valeurs associées

VOLTALIA
7,3050 EUR Euronext Paris +0,48%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank