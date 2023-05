Voltalia : la mise en service de sa centrale Sable Blanc en Guyane

(AOF) - Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, annonce la mise en service de sa centrale Sable Blanc en Guyane française combinant production photovoltaïque, pour une puissance de cinq mégawatts, et stockage par batteries, avec une capacité de 10,6 mégawattheures. Entièrement développée par Voltalia, la centrale mixte Sable Blanc bénéficiera d'un tarif de vente garanti pendant 20 ans. La capacité de production photovoltaïque couvrira l'équivalent des besoins en électricité de 3 090 habitants de l'ouest guyanais.

Les batteries lithium-ion permettent d'injecter l'électricité produite en journée une fois la nuit tombée, tout en améliorant la stabilité de la production électrique dans une région à forte demande.

Ces batteries viennent renforcer le complexe de stockage de Toco, qui atteint désormais une puissance de 19 mégawatts et une capacité de 27 mégawattheures.

Très présent en Guyane, Voltalia exploite actuellement des centrales solaires, hydrauliques, de biomasse et de stockage d'une puissance cumulée de 48 mégawatts, permettant de couvrir près de 10 % de la consommation du réseau électrique principal.

De plus grandes disparités entre les utilities

L'Observatoire mondial des marchés de l'énergie souligne une grande disparité des prix de détail de l'énergie en Europe. Subissant à la fois l'effet de la hausse des prix de gros et une forte volatilité des prix de vente aux consommateurs finaux, la rentabilité des intervenants est sous pression. Alors que les seize plus grands fournisseurs d'énergie européens ont bénéficié l'an passé d'une importante progression de leur chiffre d'affaires (+47% par rapport à 2020), leur marge brute d'exploitation (marge d'Ebitda), s'est dégradée, passant de 20,2% à 19,6%. Ceux qui ont dû recourir à des achats d'électricité sur le marché ont dû payer ces volumes supplémentaires bien plus chers que le niveau de prix de vente déjà fixés et ont donc vu leurs marges se dégrader.

Confronté à la moindre disponibilité de son parc nucléaire, EDF, renationalisé, devrait afficher une perte annuelle de 29 milliards d'euros en 2022. Engie s'en sort mieux car il a réussi à réduire ses importations de gaz russe au premier semestre tout en bénéficiant des prix élevés de l'électricité et de son exposition accrue aux sources renouvelables.