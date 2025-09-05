Voltalia: Invest Securities réduit sa cible
information fournie par Cercle Finance 05/09/2025 à 12:00
'La réaction boursière (-9%) a sanctionné son impact à court terme, soit le passage d'une croissance ambitieuse à raisonnable (et la prise en compte d'hypothèses plus prudentes sur les changes et l'écrêtement) impliquant l'abaissement de la guidance d'EBITDA 2027', note l'analyste.
'Le changement de paradigme à long terme qui l'accompagne ne doit pas être minimisé', poursuit-il, soulignant que 'Voltalia qui avait habitué aux levées de fonds pour financer son hyper croissance vise désormais une croissance auto-financée'.
Valeurs associées
|5,9750 EUR
|Euronext Paris
|+0,42%
Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 05/09/2025 à 12:00:00.
