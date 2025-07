Voltalia: hausse de 9% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 11:25









(Zonebourse.com) - Voltalia affiche un chiffre d'affaires du premier semestre 2025 en hausse de 9% à 257 millions d'euros (+13% à taux de change constants), les ventes d'énergie en recul de 9% ayant été largement compensées par une croissance de 50% des services aux clients tiers.



'Cette dynamique, alliée à une production en hausse de 14%, et à un portefeuille de centrales en exploitation et en construction atteignant 3,3 gigawatts, reflète de solides indicateurs opérationnels', souligne son directeur général Robert Klein.



Voltalia confirme ses objectifs opérationnels pour 2025, à savoir une capacité en exploitation et en construction d'environ 3,6 gigawatts (+10% par rapport à 2024) et une production d'environ 5,2 TWh (+10%) intégrant une hypothèse d'écrêtement de 10% au Brésil.





Valeurs associées VOLTALIA 7,8350 EUR Euronext Paris -1,88%