Voltalia: hausse de 10% du chiffre d'affaires en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires 2024 s'établit à 546,6 millions d'euros, en croissance de +10% par rapport à 2023 (+14% à taux de change constants).



Il a été porté par une forte croissance des Ventes d'énergie de +20% sur l'année 2024 (+25% à taux de change constants).



Les Ventes d'énergie et les Services (après éliminations) contribuent respectivement à hauteur de 66% et de 34% du chiffre d'affaires de l'année 2024.



Le chiffre d'affaires se répartit à 59% en Europe, 36% en Amérique latine et 5% en Afrique.



Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2024 atteint 167,2 millions d'euros, en repli de -2% par rapport au quatrième trimestre 2023 (+3% à taux de change constants).



' Voltalia confirme ainsi son objectif d'EBITDA 2024 après écrêtement d'environ 215 millions d'euros et est confiant que les actions légales et contentieuses visant à obtenir une compensation aboutiront sur une issue favorable à court et moyen terme' indique le groupe.





