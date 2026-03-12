 Aller au contenu principal
Voltalia : franche cassure du support crucial des 6,8E
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:40

Voltalia franche cassure du support crucial des 6,8E, testé à de multiples reprises le 8/12/2025, puis le 20/01 ainsi que les 3, 6 et 9 mars 2026.
Le titre sort par le bas du corridor 7,50/6,85E ce qui induit un potentiel de repli jusque sur 6E, le plancher des 4, 11 et 12/09/205 (du 3 au 7/4/2025).

