Voltalia : franche cassure du support crucial des 6,8E
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 17:40
Le titre sort par le bas du corridor 7,50/6,85E ce qui induit un potentiel de repli jusque sur 6E, le plancher des 4, 11 et 12/09/205 (du 3 au 7/4/2025).
