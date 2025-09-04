Voltalia dévoile son plan SPRING et des objectifs à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 04/09/2025 à 08:57









(Zonebourse.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Voltalia présente son plan de transformation SPRING, et sur la base de ses perspectives actuelles, se fixe de nouveaux objectifs financiers à moyen terme.



Ce plan SPRING définit une feuille de route autour de quatre leviers : un recentrage sur les activités et les zones géographiques principales, un modèle opérationnel clarifié, une amélioration de la performance grâce à l'efficacité et à l'optimisation, ainsi qu'une rentabilité renforcée avec une création de valeur accrue.



A horizon 2027, Voltalia vise une capacité en exploitation et en construction détenue par le groupe d'environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 GW en exploitation, ainsi qu'un EBITDA entre 300 et 325 millions d'euros, incluant 270 à 300 MEUR générés par l'activité ventes d'énergie.



D'ici 2030, il prévoit une capacité d'exploitation et de construction détenue d'environ 5 GW, dont environ 4,5 GW en exploitation, ainsi que des marges d'EBITDA des ventes d'énergie entre 70 et 72% et des services entre 9 et 11%.



Enfin, Voltalia se positionne pour autofinancer 300 à 400 mégawatts par an entre 2026 et 2030 et prévoit un retour à un résultat net positif à partir de 2026, ainsi que de commencer à distribuer des dividendes à partir de 2028.





