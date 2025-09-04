 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 690,00
-0,38%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Voltalia dévoile son plan SPRING et des objectifs à moyen terme
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 08:57

(Zonebourse.com) - En marge de la publication de ses résultats semestriels, Voltalia présente son plan de transformation SPRING, et sur la base de ses perspectives actuelles, se fixe de nouveaux objectifs financiers à moyen terme.

Ce plan SPRING définit une feuille de route autour de quatre leviers : un recentrage sur les activités et les zones géographiques principales, un modèle opérationnel clarifié, une amélioration de la performance grâce à l'efficacité et à l'optimisation, ainsi qu'une rentabilité renforcée avec une création de valeur accrue.

A horizon 2027, Voltalia vise une capacité en exploitation et en construction détenue par le groupe d'environ 4,2 gigawatts avec environ 3,7 GW en exploitation, ainsi qu'un EBITDA entre 300 et 325 millions d'euros, incluant 270 à 300 MEUR générés par l'activité ventes d'énergie.

D'ici 2030, il prévoit une capacité d'exploitation et de construction détenue d'environ 5 GW, dont environ 4,5 GW en exploitation, ainsi que des marges d'EBITDA des ventes d'énergie entre 70 et 72% et des services entre 9 et 11%.

Enfin, Voltalia se positionne pour autofinancer 300 à 400 mégawatts par an entre 2026 et 2030 et prévoit un retour à un résultat net positif à partir de 2026, ainsi que de commencer à distribuer des dividendes à partir de 2028.

Valeurs associées

VOLTALIA
6,1700 EUR Euronext Paris -5,95%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank