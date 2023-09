Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia : dévisse de -18% vers 10,65E, objectif 10,30E information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - Victime d'un 'profit warning' (abaissement de ses objectifs), Voltalia dévisse de -18% vers 10,65E... mais c'est l'aboutissement d'une série de 17 baisses en 19 séances, depuis un sommet de 16,2E le 31 août.

En résumé, que de la baisse depuis le 1er septembre et surtout ce 27 septembre, la violente cassure du support majeur des 13E du 24 avriol dernier et de fin avril 2022.

Le titre vient pratiquement de retracer son plancher des 10,30 du 18 mars 2020





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris -16.33%