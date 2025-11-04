Voltalia dépasse 8 GW de capacités exploitées pour des clients tiers au Brésil
information fournie par Zonebourse 04/11/2025 à 18:14
Voltalia annonce la signature de 937 MW de nouveaux contrats de maintenance au Brésil, portant sa capacité opérée pour compte de tiers à 8,3 GW, soit deux ans avant l'objectif initialement prévu pour 2027.
Robert Klein, directeur général, salue 'une réussite collective' qui confirme la confiance des partenaires et la solidité du modèle de l'entreprise dans la transition énergétique.
Les nouveaux contrats concernent notamment les projets solaires Barro Alto (451 MW) avec Newave et Gerdau, Arapuá (250 MW) avec Kroma Energia, ainsi que les parcs éoliens Serra da Borborema (124 MW) avec EDP et Kairos (112,5 MW) avec Semper Energia.
Voltalia souligne par ailleurs le dynamisme de ses activités de maintenance, déjà renforcées cette année par de nouveaux accords en Irlande, en France et au Portugal.
Valeurs associées
|7,1250 EUR
|Euronext Paris
|+1,06%
A lire aussi
-
Face à un Jean-Michel Aulas offensif, une candidate LFI partie en solo et des sondages inquiétants, le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a changé de braquet mardi et lancé, avec ses alliés de gauche, la campagne pour sa réélection. Elu en 2020 à la tête de ... Lire la suite
-
Visé par une enquête pour la vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, le géant de l'e-commerce asiatique Shein dit collaborer à 100% avec la justice et ouvrira bien mercredi à Paris, malgré tout, son grand espace au BHV. S'il dit avoir "réfléchi à arrêter" ... Lire la suite
-
par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle s'étant refroidi alors que les valorisations élevées du secteur suscitent des doutes et éloignent les investisseurs du risque. À Paris, le CAC ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -Le directeur général de Renault Group a préconisé mardi que la réglementation automobile en Europe soit gelée pendant au moins dix ans pour favoriser l'émergence d'une catégorie de petites voitures électriques abordables susceptibles de contrer ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer