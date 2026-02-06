 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 10:45

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMAZON AMZN.O recule de plus de 9% dans les échanges en avant-Bourse après avoir dit jeudi prévoir un bond de plus de 50% de ses dépenses en capital cette année, imitant d'autres géants technologiques américains qui déploient des investissements massifs pour renforcer leurs infrastructures d'intelligence artificielle (IA), au centre d'une forte concurrence.

* COTY COTY.N - La société de produits de beauté et de soin a retiré jeudi ses perspectives annuelles alors qu'elle lance une stratégie axée sur ses marques phares et que le nouveau directeur général par intérim, Markus Strobel, a appelé à une discipline et une exécution accrues, afin de redresser les performances financières en berne. L'action plonge de 17% en avant-Bourse.

* INTEL INTC.O et AMD AMD.O ont informé leurs clients chinois d'une pénurie d'approvisionnement en processeurs centraux (CPU) pour serveurs, Intel prévenant que les délais de livraison pourraient atteindre six mois, selon des personnes au courant de ces retards.

* Jeudi, un jury américain a condamné UBER UBER.N à verser 8,5 millions de dollars après l'avoir reconnu coupable dans le cadre d'un procès intenté par une femme qui affirmait avoir été agressée sexuellement par un chauffeur alors qu'elle était âgée de 19 ans. Ce verdict pourrait avoir une incidence sur des milliers d'affaires similaires intentées contre la société de VTC.

* STARBUCKS SBUX.O - Jeudi, un juge fédéral du Missouri a rejeté une plainte déposée par l'État dirigé par les républicains, qui accusait la chaîne de cafés d'utiliser son engagement en faveur de la diversité, de l'équité et de l'inclusion comme prétexte pour pratiquer une discrimination systématique fondée sur la race, le sexe et l'orientation sexuelle.

* CITIGROUP C.N versera une contribution équivalente à celle du gouvernement américain, soit 1.000 dollars, aux comptes Trump proposés pour les familles des employés éligibles, a annoncé jeudi la banque américaine.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,1400 USD NASDAQ -4,66%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
191,4750 USD NASDAQ -4,35%
CITIGROUP
115,675 USD NYSE -1,53%
COTY RG-A
3,115 USD NYSE -9,18%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 908,72 Pts Index Ex -1,20%
INTEL
48,2650 USD NASDAQ -0,69%
NASDAQ Composite
22 540,59 Pts Index Ex -1,59%
S&P 500 INDEX
6 798,40 Pts CBOE -1,23%
STARBUCKS
96,4650 USD NASDAQ -0,52%
UBER TECH
75,376 USD NYSE +2,00%
