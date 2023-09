Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: début de production pour Rives Charentaises information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce les premières injections dans le réseau de sa ferme éolienne Rives Charentaises, à cheval sur la Charente et la Vienne (Nouvelle-Aquitaine), un parc dont la production annuelle permettra d'éviter l'équivalent de 12700 tonnes de CO2 par an.



Il a débuté en août sa production d'électricité avec huit premières éoliennes, les neuf autres devant être mises en service d'ici fin novembre, pour atteindre une puissance totale de 37,4 mégawatts et une production annuelle d'environ 78 gigawattheures.



Le parc éolien est adossé à un contrat de vente avec SNCF Voyageurs, via son fournisseur interne SNCF Energie, qui achètera l'ensemble de sa production pendant 25 ans. Il couvrira 1,4% de la consommation d'électricité de traction de SNCF Voyageurs.





