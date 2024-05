Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Voltalia: début de la construction de Sarimay Solar information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce le lancement des travaux de la centrale solaire Sarimay Solar, en Ouzbékistan, dont la mise en service est prévue au deuxième semestre 2025. D'une capacité de 126 mégawatts, elle permettra d'éviter l'émission de 116.000 tonnes de CO2 par an.



Le contrat de vente d'électricité, d'une durée d'au moins 25 ans, a été remporté en 2022 dans le cadre d'un appel d'offres géré par la SFI, filiale de la Banque mondiale. Pour le financement du projet, Voltalia a mandaté la BERD ainsi que la JICA.



A cette occasion, Voltalia a conclu deux nouveaux accords de partenariat portant sur le stockage : l'extension du complexe de Sarimay avec l'ajout de batteries de 50 mégawatts et la création d'un nouveau complexe de batteries de 500 mégawatts.





