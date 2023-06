Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: contrat avec Comerc Energia au Brésil information fournie par Cercle Finance • 15/06/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Voltalia indique que sa filiale Helexia a conclu avec Comerc Energia, un accord prévoyant, pour une durée de 20 ans, la fourniture d'un maximum de 90 mégawatts d'énergie solaire photovoltaïque répartis sur une série de projets de production décentralisée au Brésil.



Les travaux de construction des premiers projets à hauteur de 11 mégawatts commenceront dans les prochains mois pour une première mise en service prévue au premier trimestre 2024. D'autres sites devraient commencer leur construction progressivement peu après.



'Helexia se positionne comme un leader de la transition énergétique dans un pays où les objectifs de décarbonation sont très importants', commente Sébastien Clerc, le directeur général du groupe d'énergies renouvelables.





