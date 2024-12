Voltalia: construction d'une centrale solaire en Albanie information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Voltalia fait part du lancement de la construction de la centrale solaire de Spitalla, en Albanie. D'une capacité de 100 mégawatts, le projet est situé dans la région de Durrës sur la côte adriatique, à moins de 50 kilomètres de la capitale Tirana.



La production d'électricité sera vendue aux termes de deux contrats à long terme : 70 mégawatts seront dédiés au contrat public remporté en 2021, et le solde de 30 mégawatts sera dédié à un contrat avec des acheteurs du secteur privé.



La centrale de Spitalla couvrira la consommation électrique annuelle de plus de 150.000 habitants, et permettra d'éviter l'émission de plus de 18.000 tonnes de CO2 par an. Sa mise en service est prévue au second semestre 2027.





