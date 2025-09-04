 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Voltalia confirme ses objectifs annuels de production et de capacité
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 07:24

Voltalia SA VLTSA.PA :

* RESULTATS SEMESTRIELS 2025

* EBITDA SEMESTRIEL DE 78,3 MILLIONS D'EUROS

* CHIFFRE D'AFFAIRES SEMESTRIEL +8% À 257 MLNS D'EUROS

* CONFIRMATION DES OBJECTIFS ANNUELS DE PRODUCTION ET DE CAPACITÉ

Texte original nGNE3s0dLG Pour plus de détails, cliquez sur VLTSA.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VOLTALIA
6,560 EUR Euronext Paris -2,60%
