Voltalia: choisi pour un projet solaire en Irlande

(CercleFinance.com) - Voltalia annonce avoir été choisi par ESB et Bord na Móna, deux des principaux fournisseurs d'énergie en Irlande, pour assurer l'ingénierie, l'approvisionnement et la construction (EPC) de leur centrale solaire à Timahoe North, dans le comté de Kildare.



Cette centrale devrait être pleinement opérationnelle d'ici fin 2024, avec une capacité installée de 108 mégawatts. Sa production devrait représenter un volume équivalent à la consommation électrique annuelle d'environ 61.500 habitants.



Il s'agira du premier projet solaire à grande échelle de la coentreprise entre ESB et Bord na Móna qui vise, à terme, la mise en place de centrales solaires d'une capacité totale de 500 mégawatts sur les terres de Bord na Móna.





Valeurs associées VOLTALIA Euronext Paris +4.10%