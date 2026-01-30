 Aller au contenu principal
Voltalia choisi pour un nouveau projet solaire en Tunisie
30/01/2026

Après avoir remporté le projet de Sagdoud en mai 2024, puis le projet Menzel Habib en décembre 2024, Voltalia indique avoir été retenu par l'Etat tunisien pour le projet Wadi dans la région de Gabès, située dans le sud-est de la Tunisie.

Ce nouveau projet solaire de 132 mégawatts, situé non loin du site de Menzel Habib, porte à près de 400 mégawatts la capacité totale des projets de Voltalia devant passer en construction dans le pays.

"La proximité géographique des projets Wadi, Menzel Habib et Sagdoud permettra d'optimiser les synergies en mutualisant certains coûts liés à la construction, au transport et à la maintenance", met en avant le groupe d'énergies renouvelables.

La construction débutera en 2027 pour une mise en service prévue en 2028. La centrale produira de l'énergie représentant la consommation électrique d'environ 200 000 habitants et permettra d'éviter 120 000 tonnes d'émissions de CO2 par an.

Ce nouveau projet a pour vocation de soutenir les objectifs de la Tunisie : porter la part des énergies renouvelables à 30% de sa production électrique d'ici 2030, contre seulement 6% à fin avril 2025, selon l'Observatoire de la conjoncture énergétique.

