Voltalia choisi pour un nouveau projet solaire en Tunisie
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 07:25
Ce nouveau projet solaire de 132 mégawatts, situé non loin du site de Menzel Habib, porte à près de 400 mégawatts la capacité totale des projets de Voltalia devant passer en construction dans le pays.
"La proximité géographique des projets Wadi, Menzel Habib et Sagdoud permettra d'optimiser les synergies en mutualisant certains coûts liés à la construction, au transport et à la maintenance", met en avant le groupe d'énergies renouvelables.
La construction débutera en 2027 pour une mise en service prévue en 2028. La centrale produira de l'énergie représentant la consommation électrique d'environ 200 000 habitants et permettra d'éviter 120 000 tonnes d'émissions de CO2 par an.
Ce nouveau projet a pour vocation de soutenir les objectifs de la Tunisie : porter la part des énergies renouvelables à 30% de sa production électrique d'ici 2030, contre seulement 6% à fin avril 2025, selon l'Observatoire de la conjoncture énergétique.
Valeurs associées
|7,255 EUR
|Euronext Paris
|-1,63%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Gangs ou collectifs de rue ? Le flou autour d'une réalité guadeloupéenne au procès des émeutes de 2021
Artistes, médiateurs, employés municipaux ou policier: les prévenus du procès des émeutes de 2021 en Guadeloupe, jugés depuis lundi à Fort-de-France (Martinique), ont tous en commun d'évoluer dans des quartiers populaires de l'archipel. Mais l'accusation de liens ... Lire la suite
-
L'intelligence artificielle peut améliorer la détection par l'humain du cancer du sein grâce à un dépistage mammographique plus efficace, tout en réduisant la charge de travail des radiologues, suggère une étude publiée vendredi. Ces travaux publiés dans la revue ... Lire la suite
-
* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * AIRBUS ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer