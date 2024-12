Voltalia: cession d'un parc éolien à la CNR information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Voltalia fait part de la cession du parc éolien de La Faye à la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). D'une capacité de 12 mégawatts, ce parc est situé dans les communes de La Faye et Chèvrerie, dans le Nord de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine.



Les six turbines ont été mises en service en juillet 2010 et son contrat de vente d'électricité approche de son terme. Voltalia fournira les services de gestion technique de la centrale à travers sa filiale Greensolver, qui devient un gestionnaire d'actifs qualifié de la CNR.



'Cette cession contribue à allonger encore la durée résiduelle moyenne de notre portefeuille de contrats de vente d'électricité à long terme, tout en continuant à fournir des services d'exploitation-maintenance', explique Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.





