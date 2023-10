Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Voltalia: centrale solaire SSM3-6 à pleine puissance information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 07:18









(CercleFinance.com) - Voltalia annonce que sa centrale solaire SSM3-6, située au Brésil, produit à pleine puissance, y compris la dernière tranche de 133 mégawatts dont l´entrée en exploitation a été ralentie à cause des conséquences du blackout du réseau le 15 août dernier.



La construction de SSM3-6 a été lancée en mars 2022. La centrale a commencé à produire en juillet 2023 avec une première tranche de 17 mégawatts, auxquels se sont progressivement ajoutés 243 mégawatts supplémentaires.



'En parallèle, nos équipes sont pleinement mobilisées pour mettre en production une autre de nos nouvelles centrales : la ferme éolienne de Canudos, elle aussi prête à injecter dans le réseau', déclare Sébastien Clerc, directeur général de Voltalia.





