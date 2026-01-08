 Aller au contenu principal
Voltalia atteint son objectif de capacités pour 2025
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 08:40

Voltalia indique détenir à fin 2025 une capacité totale de 3554 mégawatts, dont 2913 mégawatts en exploitation, atteignant ainsi l'objectif de capacité d'environ 3,6 gigawatts en exploitation et en construction qu'il s'était fixé pour l'année écoulée.

"Cette performance confirme la robustesse de notre stratégie de croissance, malgré une production annuelle affectée par des contraintes d'écrêtement, qui seront en majorité compensées au cours des deux prochaines années", commente son DG Robert Klein.

Au cours de l'année 2025, le groupe d'énergies renouvelables a mis en service 408 mégawatts, principalement en Afrique et dans le reste du monde, et a lancé les chantiers de 305 mégawatts pour atteindre 641 mégawatts en construction.

Il précise cependant que sa production est inférieure aux prévisions en raison de l'écrêtement, avec pour rappel, un taux d'écrêtement constaté supérieur aux anticipations (21% contre 10% prévu sur les neuf premiers mois).

En termes d'objectifs financiers, Voltalia reconfirme son objectif d'un EBITDA entre 200 et 220 millions d'euros en 2025, avec une perte nette part du groupe au 2e semestre supérieure par rapport à celle du 1er semestre 2025.

