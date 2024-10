Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: va présenter son nouveau SUV, le Tayron, à Paris information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 16:12









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce le Tayron, un modèle présenté comme 'le deuxième plus grand SUV d'Europe, après le Touareg', offrant 'polyvalence et sophistication' avec des 'espaces généreux pour les passagers et les bagages'.



Ce véhicule propose des configurations de cinq à sept places et une capacité de remorquage de 2,5 tonnes. La motorisation hybride rechargeable Tayron eHybrid combine puissance et autonomie de plus de 100 km en mode électrique.



Tayron sera présenté au Mondial de l'Auto de Paris du 14 au 20 octobre et se positionne entre le premium Touareg et le Tiguan, avec un intérieur haut de gamme et des motorisations variées (hybrides légers, hybrides rechargeables, essence et Diesel). Les préventes débutent le 10 octobre.



