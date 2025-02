Volkswagen : surpasse les 98E, renoue avec les 100E information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Volkswagen surpasse les 98E (résistance des 3 et 27 septembre 2024 puis 26 janvier 2025) et renoue avec les 100E.

Le 'gap' des 102,25E du 31 juillet devrait être bientôt comblé et la résistance des 108,5E semble à portée.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 99,78 EUR XETRA +6,44%