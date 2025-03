Volkswagen: soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - Volkswagen gagne près de 2% à Francfort, soutenu par des propos favorables d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre' sur l'action du constructeur automobile allemand, avec un objectif de cours porté de 75 à 105 euros.



Le broker explique 'adopter une vision plus équilibrée' du dossier. 'Les vents contraires fondamentaux n'ont pas disparu, mais Volkswagen progresse sur le free cash-flow et pourrait bénéficier de la thématique de la 'Renaissance allemande',' estime-t-il ainsi.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 109,200 EUR XETRA +1,44%