Volkswagen se dit prudent pour 2024 après de bonnes ventes l'an dernier

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a fait état mercredi d'un bénéfice net en hausse en 2023, grâce à un rebond des ventes de voitures, et s'est dit prudent pour l'année en cours dans un contexte économique morose.

Ses ventes ont grimpé de 15,5% à 322,3 milliards d'euros, tirées par la hausse de 12% des livraisons de véhicules en 2023, comme annoncé dans un communiqué préliminaire début mars.

C'est la première hausse des livraisons du groupe aux dix marques, liée notamment à un effet de rattrapage, après trois années consécutives de baisse quand les pénuries de composants consécutives à la pandémie ont fortement ralenti la production automobile.

Le groupe a dégagé une marge opérationnelle de 7% sur ses ventes, contre 7,9% en 2022.

Ses activités de logiciel avec sa filiale Cariad et de fabrication de batteries, avec PowerCo, ne sont pas encore rentables en raison des "investissements initiaux importants" que réalise le groupe, indique le communiqué.

Dans la foulée, le cours de l'action Volkswagen perdait 1,11% à la Bourse de Francfort.

En 2024, Volkswagen prévoit une augmentation moins forte de ses livraisons de véhicules, de seulement 3%, en raison de l'intensification de la compétition internationale, des freins sur la chaîne d'approvisionnement, selon son rapport annuel.

Ces freins pourraient être "exacerbés par les conséquences du conflit Russie-Ukraine et les confrontations au Moyen-Orient, menant à une augmentation du prix des matériaux et à un déclin de la disponibilité de l'énergie", ajoute le rapport.

Le groupe prévoit pour 2024 une augmentation du chiffre d'affaires "jusqu'à 5%" et une marge opérationnelle entre 7 et 7,5%, alors que l'accent sera mis sur "le démarrage de nouveaux véhicules" et la "réduction des coûts", selon Arno Antlitz, directeur financier du groupe.

Pénalisé par une faible rentabilité en comparaison de ses concurrents, le premier constructeur européen a lancé l'an dernier un plan de transformation destiné à réaliser 10 milliards d'économies et parvenir à une marge opérationnelle entre 9 et 11% d'ici 2030.

- Ouighours -

Le groupe craint également "une baisse de la demande, éventuellement exacerbée par les articles dans les médias ou une communication insuffisante".

Volkswagen subit la pression de certains de ses investisseurs après des enquêtes de presse ayant affirmé qu'il a bénéficié du travail forcé de Ouighours dans une de ses usines chinoises, dans la province du Xinjiang.

Le groupe allemand, qui a déjà effectué un audit concernant une partie de l'usine, avait dit en début d'année mener des "pourparlers" avec son partenaire chinois de la coentreprise "SAIC-Volkswagen".

"Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu confirmer les informations fournies", a déclaré mercredi à la presse le PDG de Volkswagen, Oliver Blume.

Il a justifié le maintien des activités dans cette usine par "la responsabilité" du groupe vis-à-vis des 200 employés chinois du site.

Du côté de la transition vers l'électrique, le groupe a vendu 770.000 véhicules électriques en 2023, en hausse de 35%, soit une part des ventes de 8,3%.

C'est encore loin de la cible de 80% des ventes d'ici 2030 que vise Volkswagen notamment grâce au lancement de la future compacte électrique ID.2 en 2026, annoncée à moins de 25.000 euros.

Le groupe travaille également sur un modèle à 20.000 euros dont la date de commercialisation n'est pas connue.

En décembre, le quotidien allemand Handelsblatt avait fait part de pourparlers, notamment avec le français Renault, en vue d'une coopération sur ce modèle d'entrée de gamme pour réduire les coûts.

"Les rendements sur ce segment sont si faibles qu'il existe également une option de coopération, pour faire porter la plateforme sur plusieurs épaules et réaliser des économies d'échelle", a dit Oliver Blume mercredi.