Volkswagen salué pour des chiffres préliminaires 2025 meilleurs que prévu
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 10:00

Volkswagen grimpe de près de 5% à Francfort, salué pour l'annonce par le constructeur d'un flux de trésorerie net d'environ 6 milliards d'euros dans sa division automobile au cours de l'exercice 2025, contre 5 milliards l'année précédente.

Toujours d'après ses chiffres préliminaires, la liquidité nette de la division automobile de Volkswagen est montée à plus de 34 milliards d'euros au bilan du 31 décembre 2025, à comparer à 31 milliards trois mois plus tôt.

Ces chiffres s'avèrent donc nettement supérieurs à ceux attendus par Volkswagen, à savoir environ 0 MdEUR et environ 30 MdsEUR respectivement, et au-dessus des moyennes des attentes du marché disponibles pour l'entreprise.

Selon le groupe allemand, ces écarts positifs sont principalement attribuables à une baisse du fonds de roulement et à des investissements inférieurs aux attentes dans le capital d'investissement et la recherche-développement.

"Le dépassement des attentes de free cash-flow devrait clairement être perçu comme positif, étant données les craintes grandissantes autour du besoin de VW de renforcer son bilan et sa capacité à payer les dividendes attendus", réagit Oddo BHF.

"Des propos rassurants sur le free cash-flow de 2026 (autour de 5 MdsEUR), conformes aux indications précédentes et en ligne avec les attentes, suggèrent une absence de retournement majeur à venir", ajoute le bureau d'études.

Valeurs associées

VOLKSWAGEN VZ
103,750 EUR XETRA +4,95%
