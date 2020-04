Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen s'attend à un bénéfice opérationnel en 2020 malgré le coronavirus Reuters • 29/04/2020 à 11:27









FRANCFORT, 29 avril (Reuters) - Le constructeur automobile allemand Volkswagen VOWG_p.DE a dit mercredi s'attendre à être rentable en 2020 en dépit de l'impact de la crise du coronavirus qui a fait plonger ses résultats au premier trimestre et devrait conduire à une perte opérationnelle pour le trimestre en cours. Le résultat opérationnel sera négatif au deuxième trimestre mais positif pour l'ensemble de l'année 2020, a déclaré le directeur financier du groupe lors d'une conférence téléphonique. "C'est ce que nous envisageons pour le moment", a dit Frank Witter. Plus tôt ce mois-ci, le groupe avait annoncé le retrait de ses perspectives financières pour 2020 après le plongeon de 81% de son bénéfice d'exploitation sur le premier trimestre lié à la chute de 23% des ventes de voitures. En février, Volkswagen s'était fixé des objectifs de livraisons similaires à ceux de l'année précédente, avec une croissance du chiffre d'affaires de 4% pour 2020 et des livraisons de véhicules particuliers légèrement plus élevées. A la Bourse de Francfort, l'action Volkswagen progressait vers 09h25 GMT de 2,5% à 129,22 euros. (Edward Taylor, Kate Entringer pour la version française, édité par Blandine Hénault)

