Volkswagen s'apprête à revoir sa stratégie aux États-Unis avec le lancement prévu d'un pick-up, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur de la marque VW voit des opportunités de croissance dans les pick-up et les gros SUV

* L'ancien directeur commercial d'Audi prend la tête des activités américaines

* Ford est considéré comme un partenaire potentiel pour le constructeur automobile

(Ajout d'informations sur le marché américain des pick-up au paragraphe 9) par Christina Amann

Le groupe automobile allemand Volkswagen VOWG_p.DE prévoit de revoir sa stratégie aux États-Unis avec une nouvelle équipe de direction et une offre de produits remaniée, comprenant notamment un nouveau pick-up, a déclaré vendredi une source au sein de l'entreprise à Reuters.

Marco Schubert, ancien directeur des ventes de la marque haut de gamme d'Audi, va prendre la direction des activités de Volkswagen aux États-Unis pour remplacer Kjell Gruner, qui quitte l'entreprise, a précisé la source.

C'est le quotidien économique allemand Handelsblatt qui a été le premier à faire état de ces projets. L'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet.

UNE RÉORGANISATION RADICALE EN PERSPECTIVE Face à la hausse des coûts et à l’intensification de la concurrence de la part de la Chine , le directeur général de Volkswagen, Oliver Blume, s’est engagé à réorganiser le groupe . Les familles actionnaires majoritaires ont intensifié vendredi la pression sur les parties prenantes, soutenant ainsi la volonté de la direction de mener une restructuration en profondeur.

Thomas Schaefer, directeur de la marque Volkswagen, voit des opportunités de croissance dans les pick-up et les gros SUV – deux types de véhicules à forte marge et très demandés aux États-Unis – que le constructeur allemand ne propose pas actuellement.

Selon la même source, l’objectif est de commercialiser le premier pick-up avant la fin de la décennie. Ce véhicule sera construit aux États-Unis. Volkswagen exploite une usine à Chattanooga, dans le Tennessee, où la production du modèle électrique ID.4 a été arrêtée plus tôt cette année, suite à des modifications des mesures d’incitation américaines en faveur des véhicules électriques. Mais le marché américain reste attractif pour les constructeurs de pick-up et de SUV à moteur thermique, Ford F.N et General Motors GM.N ayant tous deux revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour 2026. Les pick-ups ont représenté près de 20% des ventes de véhicules aux États-Unis l’année dernière, selon Cox Automotive. Cette catégorie est dominée par les gros pick-ups robustes, principalement commercialisés par Ford, GM et Stellantis, le constructeur de la marque Ram. L’année dernière, ces gros pick-ups affichaient un prix catalogue moyen de près de 70.000 dollars, a indiqué Cox.

FORD CONSIDÉRÉ COMME UN CANDIDAT POTENTIEL À UN PARTENARIAT

Il reste à voir si Volkswagen développera ce nouveau modèle de pick-up seul ou en collaboration avec un autre constructeur automobile, selon une source au sein de l’entreprise. Une décision devrait être prise dans les semaines ou les mois à venir.

Ford est considéré comme un candidat potentiel en raison du partenariat existant entre Volkswagen et le constructeur américain.

Ford utilise la plateforme MEB de Volkswagen destinée aux véhicules électriques pour ses modèles Explorer et Capri, qui sont fabriqués à Cologne, en Allemagne.

Le pick-up Amarok de Volkswagen, fabriqué en Afrique du Sud, partage la même plateforme que le Ford Ranger.

Volkswagen n’est actuellement pas un acteur majeur sur le marché automobile américain, avec une part de marché de 4%.