Volkswagen: s'apprête à dévoiler le California CONCEPT

(CercleFinance.com) - Volkswagen a présenté hier le California CONCEPT qui, à en croire le constructeur, préfigure l'avenir de la gamme.



Le véhicule sera présenté pour la première fois lors duSalon de la Caravane, organisé à Düsseldorf (Allemagne) des 25 août au 3 septembre 2023.

Basé sur le Multivan version longue, le California de demain reste fidèle aux valeurs qui ont fait son succès par le passé avec 'une symbiose entre un confort d'utilisation absolu au quotidien et un camping-car prêt à partir pour l'aventure'.



Le California CONCEPT est annoncé avec des portes coulissantes et un écran format tablette censé montrer 'une nouvelle facette intelligente du véhicule'.





