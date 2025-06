Volkswagen: s'allie à DriveOne autour de sa berline ID.7 information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - Volkswagen France a fait savoir que sa berline électrique ID.7 a été choisie par DriveOne, opérateur VTC en Île-de-France, pour étoffer son parc déjà majoritairement 100 % électrique.



Ce partenariat stratégique vise à promouvoir la mobilité professionnelle durable dans la région parisienne.



Le constructeur assure que on ID.7 'séduit par son autonomie élevée (jusqu'à 702 km WLTP), son confort haut de gamme et ses technologies avancées et sa recharge rapide (jusqu'à 244 km récupérés en 10 minutes sur borne 200 kW)'.



Volkswagen renforce ainsi sa visibilité sur le segment des grandes berlines électriques auprès des professionnels de la mobilité urbaine.





