Volkswagen: repli limité après un avertissement largement anticipé information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 09:37









(Zonebourse.com) - Volkswagen a annoncé vendredi une révision à la baisse de ses objectifs de marge et de croissance pour 2025, un avertissement largement anticipé par le marché qui n'avait qu'un faible impact sur le cours de Bourse du constructeur automobile ce matin.



Alors que le groupe allemand prévoyait jusqu'ici d'enregistrer une croissance de son chiffre d'affaires annuel pouvant aller jusqu'à 5%, ses ventes sont désormais attendues à un niveau 'en ligne' avec celles réalisées l'an dernier.



Sa marge opérationnelle est quant à elle anticipée entre 4% et 5% cette année, à comparer avec une précédente estimation allant de 5,5% à 6,5%.



Dans son communiqué, VW justifie sa décision par l'incertitude entourant la mise en place des surtaxes douanières américaines, leur impact sur l'activité et l'éventuelle instauration de mesures de rétorsion de la part des partenaires commerciaux des Etats-Unis.



Sur son deuxième trimestre, le groupe dit avoir vu son chiffre d'affaires reculer de 3% à 80,8 milliards d'euros, pour un bénéfice opérationnel en baisse de 29% à 3,8 milliards.



Sa marge d'exploitation s'est tassée de 6,5% à 4,7% d'une année sur l'autre, mais les analystes de Jefferies y voient une performance malgré tout 'résistante' au vu des tensions commerciales actuelles.



A la Bourse de Francfort, l'action VW limitait son repli à 0,2% vers 9h30 dans le sillage de ces annonces, surperformant un indice DAX en repli d'environ 0,5%.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 99,280 EUR XETRA +3,44%