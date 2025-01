Volkswagen: recul des ventes de voitures en 2024, particulièrement en Chine

Les ventes de voitures du groupe Volkswagen ont diminué en 2024, avec un recul marqué en Chine, illustration de l'année noire vécue par le constructeur qui va fortement réduire sa production et ses effectifs en Allemagne.

Le deuxième constructeur mondial derrière Toyota a livré un peu plus de 9 millions de véhicules dans le monde en 2024, en baisse de 2,3% sur un an. La marque éponyme du groupe a représenté plus de la moitié des ventes (4,8 millions), en recul de 1,4%.

"2024 a été une année difficile dans le monde entier, avec une économie faible, des défis politiques et une forte concurrence, en particulier en Chine", premier marché automobile mondial, a déclaré Martin Sander, directeur des ventes de la marque Volkswagen.

Autre signal inquiétant en pleine mutation du secteur automobile vers l'électrique: la demande pour les voitures à batterie a également chuté, avec une baisse des ventes de 3,4% pour le groupe et de 2,8% pour la marque.

Volkwagen a écoulé 744.800 véhicules électriques dans le monde, soit 8,3% de ses ventes.

Le premier constructeur européen va supprimer plus de 35.000 emplois d'ici à 2030 et fortement réduire sa capacité de production en Allemagne, sans fermeture de sites ni licenciements contraints, après un accord conclu à l'arrachée en décembre avec le syndicat IG Metall.

La marque Volkswagen, l'une des dix du groupe qui compte aussi Porsche, Audi ou Skoda, est la plus en difficulté avec une rentabilité en berne et une gamme de modèles électriques qui peine à s'imposer.

Le constructeur allemand est particulièrement à la peine sur l'un des ses principaux marchés, la Chine, où les ventes ont baissé de 10% pour le groupe et de 8,3% pour la marque.

L'un des premiers fabricants étrangers à pénétrer le marché chinois, Volkswagen ne tient plus la comparaison avec les concurrents locaux, moins chers et plus avancés dans la transition vers l'électrique.

Dans le région Europe, où la conjoncture ralentit, les ventes du groupe ont stagné, avec une baisse de 2% en Allemagne. Elles augmentent en revanche de 6,4% en Amérique du Nord et de 14,7% en Amérique du Sud.