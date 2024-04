Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Volkswagen: production de la nouvelle Golf à Wolfsburg information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le début de la production en série de la nouvelle Golf de la chaîne de montage de l'usine de Wolfsburg



La production de la première voiture de la huitième génération du modèle a débuté sur la chaîne de montage du hall 12. Elle a été réalisée presque 50 ans après que la toute première Golf de série a été construite à Wolfsburg.



Plus de la moitié d'environ 37 millions de modèles de ce véhicule vendus à ce jour - soit une moyenne de 400 000 unités par an - ont été construits à l'usine de Wolfsburg.



Cela comprend la Golf 'classique', qui en est à sa huitième génération, ainsi que divers dérivés tels que la Golf Variant et la Golf Sportsvan, et une large gamme de modèles.



'La Golf est au coeur de la marque Volkswagen depuis un demi-siècle. La Golf s'est constamment adaptée aux besoins des clients, devenant ainsi un best-seller mondial - fabriqué à Wolfsburg ', a déclaré Thomas Schäfer, DG de Volkswagen Passenger Cars.



' L'usine a également célébré le 48 millionième véhicule sorti de la chaîne de montage ; aucune autre usine automobile dans le monde n'a construit autant de véhicules que l'usine de Wolfsburg '.





Valeurs associées VOLKSWAGEN XETRA -0.34%