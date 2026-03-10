Volkswagen prévoit une légère reprise de sa marge en 2026 après une chute du bénéfice

PHOTO DE FICHIER : Volkswagen (VW) usine de tête de flotte électrique à Emden

Volkswagen a ‌déclaré mardi s'attendre à une légère amélioration de sa marge de ​bénéfice cette année, mais le constructeur automobile a mis en garde contre une possible nouvelle stagnation des ventes après une année 2025 ​difficile, marquée par des droits de douane, une concurrence chinoise acharnée et une transition ​coûteuse vers l'électrique.

Le groupe allemand a ⁠déclaré prévoir une marge d'exploitation comprise entre 4% et 5,5% ‌en 2026, après 2,8% en 2025, en-deçà des attentes des analystes qui tablaient sur 2,9% dans un consensus ​Visible Alpha.

À l'instar ‌de ses concurrents, Volkswagen a dû faire face ⁠à des défis sur ses principaux marchés, les droits de douane américains lui coûtant des milliards et la concurrence locale renforçant la ⁠pression commerciale en ‌Chine.

"Nous opérons dans un environnement fondamentalement différent", a déclaré ⁠le président du directoire Oliver Blume dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation ‌a diminué de plus de moitié en 2025 pour ⁠s'établir à 8,9 milliards d'euros, manquant ainsi les prévisions ⁠des analystes qui ‌tablaient sur 9,4 milliards.

Le chiffre d'affaires a stagné à 322 milliards ​d'euros, avec peu d'espoir de ‌croissance en 2026, l'entreprise prévoyant une évolution de son chiffre d'affaires comprise entre 0% ​et 3%.

Le directeur financier Arno Antlitz a déclaré que les lancements de produits et les mesures de restructuration en ⁠2025 étaient importants pour renforcer la résilience de Volkswagen.

"Mais la marge d'exploitation de 4,6% ajustée pour tenir compte de la restructuration n'est pas suffisante à long terme", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Rachel More, avec la contribution d'Amir Orusov et Christina Amann ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)