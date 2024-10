Volkswagen prévoirait de fermer trois sites en Allemagne (source syndicale)

(AOF) - La direction de Volkswagen veut "fermer au moins trois usines en Allemagne et réduire la taille de pratiquement toutes les usines restantes dans le pays", et "imposer des réductions de salaire massives pour les employés restants". C’est ce qu’affirme la présidente du comité d’entreprise de la marque allemande Daniela Cavallo (IG Metall), dans un communiqué. Le président du directoire Oliver Blume a déclaré début septembre qu'il n'excluait plus d'engager des fermetures de sites en Allemagne, ce qui n'est jamais arrivé.

Dans le passé deux de ses prédécesseurs ont du quitter leur poste sous la pression de IG Metall après avoir annoncé des suppressions d'emplois.

Depuis début juillet, Volkswagen a lancé 2 avertissements.

"Il nous manque environ 500 000 ventes de véhicules, ce qui correspond à la production de deux usines" a déclaré en septembre le directeur financier Arno Antlitz devant les salariés réunis au siège de Wolfsburg. Pour lui "cela n'a rien à voir avec les produits ou avec de faibles performances commerciales", "le marché n'existe tout simplement plus". "Nous avons un an, peut-être deux ans pour arranger les choses", a-t-il ajouté.

Selon le "Handelsblatt" d'hier, il s'agirait pour le groupe d'économiser quatre milliards d'euros.

Daniela Cavallo dénonce "une déclaration de guerre aux proportions historiques envers nos propres travailleurs et contre des régions entières au cœur du groupe".

