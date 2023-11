Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: préventes ouvertes du nouveau Tiguan en Europe information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce l'ouverture des préventes du tout nouveau Tiguan en Europe.



Le constructeur indique que cette troisième génération du SUV Volkswagen a été entièrement repensée avec de nouveaux moteurs hybrides et une autonomie en tout électrique d'environ 100 km.



VW ajoute que la dernière génération de Park Assist automatise l'entrée et la sortie des places de stationnement ou encore que le nouveau train de roulement adaptatif DCC Pro optimise le confort et la dynamique.





