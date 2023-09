Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Volkswagen: première mondiale pour le nouveau Tiguan information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - En première mondiale, Volkswagen présente le tout nouveau Tiguan qui est la troisième génération du modèle.



Plus de 7,6 millions d'acheteurs ont choisi ce SUV compact depuis ses débuts en 2007. Le nouveau modèle arrivera chez les concessionnaires dès le premier trimestre 2024.



Les nouveaux développements technologiques réalisés avec le MQB evo améliorent le Tiguan dans pratiquement tous les domaines.



Le nouveau contrôle adaptatif du châssis DCC Pro optimise le confort et la dynamique. La dernière génération de Park Assist automatise l'entrée et la sortie des places de stationnement.



Kai Grünitz, membre du conseil d'administration de la marque pour le développement technique : ' Grâce aux grandes économies d'échelle du MQB evo, Volkswagen démocratise une fois de plus de nombreux développements de haute technologie tels que les nouvelles motorisations hybrides avec une autonomie électrique d'environ 100 km. '





