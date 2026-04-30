Volkswagen pourrait partager ses capacités de production européennes avec des partenaires chinois, selon son directeur général

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Volkswagen VOWG_p.DE étudie actuellement les moyens de partager ses capacités de production en Europe avec ses partenaires chinois et pourrait commercialiser sur ce marché ses modèles développés en Chine, a déclaré jeudi le directeur général Oliver Blume aux analystes après la présentation des résultats trimestriels.

Blume a déclaré que la société allait vérifier « s'il existe des opportunités pour nos partenaires chinois en Europe » afin de faire face aux surcapacités de production, minimisant les inquiétudes d'un analyste selon lesquelles cela pourrait faire le jeu des marques chinoises visant à conquérir une plus grande part de marché en Europe.

Volkswagen examine également « quels produits chinois pourraient convenir au marché européen, en particulier dans les segments où nous ne sommes pas présents », a-t-il ajouté.