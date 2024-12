Volkswagen: plus de 35.000 postes vont être supprimés information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Volkswagen a définitivement acté la réduction de son activité en Allemagne vendredi soir en officialisation un accord avec ses syndicats qui va passer par la suppression de plus de 35.000 postes d'ici à 2030, que le constructeur automobile dit vouloir mener de façon 'socialement responsable'.



Cela représente un peu plus de 5% des 650.000 employés que le groupe comptait à la fin du mois de septembre.



Dans un communiqué, le géant allemand indique que ce plan de réduction d'effectif va lui permettre d'économiser quelque 1,5 milliard d'euros annuels.



Au niveau de son outil industriel, Volkswagen précise avoir l'intention de réduire les capacités de production de ses usines allemandes de 734.000 unités par an.



En tenant compte de ces mesures et de la révision à la baisse de ses dépenses de développement, VW prévoit de réduire ses coûts de quatre milliards d'euros par an, soit un total de plus de 15 milliards d'euros sur le moyen terme.



Les investisseurs réservaient un accueil peu chaleureux à ce virage stratégique puisque le titre Volkswagen perdait autour de 3,8% lundi matin, affichant de loin la plus forte baisse de l'indice allemand DAX.





Valeurs associées VOLKSWAGEN VZ 86,14 EUR XETRA -3,00%